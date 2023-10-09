СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь». Армейцы вернулись в зону плей-офф

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

На второй минуте Михаил Пашнин вывел СКА вперёд. На восьмой минуте Максим Федотов укрепил преимущество армейцев. На 25-й минуте Сергей Толчинский забил третий гол. На 31-й минуте Владимир Алистров с передачи Михаила Воробьёва забросил четвёртую шайбу. На 36-й минуте Колин Кэмпбелл отыграл один гол. Через 52 секунды Алекс Гальченюк сделал счёт 5:1. На 49-й минуте Паркер Фу отыграл ещё одну шайбу. На 50-й минуте Михаил Воробьёв забил шестой гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.