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СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь». Армейцы вернулись в зону плей-офф

СКА одержал вторую победу подряд, обыграв «Куньлунь». Армейцы вернулись в зону плей-офф
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (2:0, 3:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пашнин (Грицюк, Воробьёв) – 01:27 (5x5)     2:0 Федотов (Гальченюк, Воробьёв) – 07:46 (5x4)     3:0 Толчинский (Земчёнок, Кадейкин) – 24:10 (5x5)     4:0 Алистров (Воробьёв) – 30:33 (5x5)     4:1 Кэмпбелл (Сомерби, Юань) – 35:05 (5x5)     5:1 Гальченюк (Толчинский, Кадейкин) – 35:57 (5x5)     5:2 Фу – 48:21 (5x5)     6:2 Воробьёв (Алистров) – 49:59 (4x5)    

На второй минуте Михаил Пашнин вывел СКА вперёд. На восьмой минуте Максим Федотов укрепил преимущество армейцев. На 25-й минуте Сергей Толчинский забил третий гол. На 31-й минуте Владимир Алистров с передачи Михаила Воробьёва забросил четвёртую шайбу. На 36-й минуте Колин Кэмпбелл отыграл один гол. Через 52 секунды Алекс Гальченюк сделал счёт 5:1. На 49-й минуте Паркер Фу отыграл ещё одну шайбу. На 50-й минуте Михаил Воробьёв забил шестой гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом». «Куньлунь» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 11 октября.

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