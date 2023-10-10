В Санкт-Петербурге 12-летнего игрока хоккейной команды изнасиловали клюшкой одноклубники

В одной из детских хоккейных команд Санкт-Петербурга был изнасилован 12-летний игрок. Это сделали его одноклубники, сообщает телеграм-канал «Фонтанка».

Вечером 9 октября в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что в клубе спортсмены-подростки после тренировки избили её 12-летнего сына и изнасиловали его клюшкой. После этого в полицию поступила информация из больницы: по итогам осмотра у ребёнка зафиксирована травма кишки.

Отмечается, что пострадавший ребёнок был опрошен инспектором отдела по делам несовершеннолетних. Юноша сообщил, что в понедельник, примерно в восемь вечера, после окончания тренировки он зашёл в раздевалку, а вслед за ним зашла вся команда — 20 человек. Один из игроков с вопросом «Куда ты лезешь?» преградил ребёнку выход. Подросток вырвался и пошёл к своему шкафчику.

В раздевалку заглянул тренер и ушёл. После этого несколько хоккеистов стали бросать в пострадавшего мусором и теннисным мячом. Замечание в ответ — и началась драка. Подростки повалили мальчика на пол, применили удушающий приём и держали за ноги. Затем нападавшие стянули с подростка штаны, а кто-то попытался засунуть клюшку в анус.

По словам матери, конфликт между подростками длится уже полтора года. О ситуации она неоднократно сообщала и тренеру, и руководству клуба, но реакции с их стороны не последовало.

Сообщается, что прокуратура Санкт-Петербурга начала изучение обстоятельств конфликта между подростками, который произошёл в одном из городских хоккейных клубов.