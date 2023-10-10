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Белоусов: Назаров — такой человек, что любит посмеяться, пошутить. Аж за животы хватались

Белоусов: Назаров — такой человек, что любит посмеяться, пошутить. Аж за животы хватались
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Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов поделился мыслями о периоде выступлений за «Витязь». Форвард играл за подмосковную команду с 2009 по 2013 год. На тот момент «Витязь» ещё базировался в Чехове. Кроме того, Белоусов рассказал о своём дебюте в Континентальной хоккейной лиге. Нападающий также поделился мнением о бывшем главном тренере «Витязя» Андрее Назарове.

«В «Витязе» Андрей Назаров стал меня к КХЛ подпускать? Я начал ещё при Майке Крушельницки, потом его сменил Алексей Ярушкин. Когда Назаров пришёл, он меня сразу подтянул в первую команду, и всё закрутилось, завертелось.

Что мне дала работа с Назаровым? У него на самом деле смекалка работает на сто процентов. Такой человек, что любит посмеяться, пошутить. Аж за животы хватались — такие «коры» травил. Как Назаров шутит, никто больше не умеет. Вот мы в Чехове возле льда разминались. Назаров подходит и говорит: «Ну что вы здесь пинаете? Возьмите иконку и в туалете молитесь, чтобы в игре сегодня не насрать!» Заряжал нас эмоциями. По-своему мотивировал. Если даже обзывал тебя, не нужно принимать это близко к сердцу — наоборот, надо взбодриться.

Тафгаи в «Витязе» были весёлые ребята? Все хорошие, весёлые, адекватные ребята были. Это что касается жизни, в хоккее — по-другому. Вообще время весёлое было, крутые воспоминания. Иногда, бывает, ляжешь и начнёшь вспоминать с улыбкой.

Много тогда обсуждали эту команду? Кто кому набил морду? Потом уже не обращаешь внимания на это. Посмеялся, послушал, пошёл дальше. Пристальное внимание к команде нужно было просто принять», — приводит слова Белоусова «РБ Спорт».

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