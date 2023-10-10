Тренер детского ХК в Петербурге отстранён от работы после скандала с 12-летним игроком

Тренер-преподаватель ГБУ СШ им. Николая Дроздецкого в Колпинском районе Санкт-Петербурга отстранён из-за конфликта между воспитанниками, сообщает пресс-служба администрации района.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, согласно которой на 12-летнего хоккеиста напали после тренировки. Ребёнок оказался в раздевалке с группой подростков, начавших кидать в него мусором, после чего был повален на пол. Также сообщается, что его попытались изнасиловать клюшкой

Мать потерпевшего сообщила, что её сын смог оказать сопротивление, однако не обошлось без травм, мальчику пришлось обратиться в больницу.

Инцидент произошёл 9 октября, назначена служебная проверка. Директор учреждения, находившийся в отпуске, привлечён к расследованию.