Мать 12-летнего хоккеиста прокомментировала информацию об изнасиловании своего сына

Наталья, мама 12-летнего хоккеиста, пострадавшего от рук своих одноклубников в Колпине, рассказала об инциденте с её сыном. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой молодого игрока после тренировки закидали мусором, а потом изнасиловали клюшкой. По словам женщины, хоккеист стал членом ГБУ СШ им. Н. Дроздецкого полтора года назад. После этого начался его конфликт с теми, кто пребывал там раньше.

«В команде есть мальчик Максим, который не может драться один на один, так как проигрывает. Он всё время зовёт с собой друзей. В итоге они попытались надругаться над ним с помощью клюшки. Они впятером удерживали его, но мой сын хорошо подготовлен, он занимается, поэтому смог сгруппироваться, вырваться и выбежать из раздевалки. Мы поехали в больницу, потому что это не могло так дальше продолжаться», — приводит слова Натальи «Фантанка».

Женщина также отметила, что её сын смог избежать серьёзных травм. Он отделался только ушибом в интимной зоне. Однако, по её словам, этот инцидент стал точкой кипения.

«Мы обращались в прокуратуру ранее, к уполномоченному по правам ребёнка. Наши письма были отосланы за три недели до последнего инцидента. Есть пять ублюдков, которые занимаются дедовщиной в команде. Об этом было сообщено тренеру, руководству клуба, мы встречались. Нам сказали, что они ничего сделать не могут. По их мнению, ребёнок должен становиться злее, сильнее и прочее», — продолжила женщина.

Наталья считает, что ещё одним поводом для конфликта стали два гола, которые её сын забил во время тренировки.

«Это вызвало ненависть, он более талантливый ребёнок», — отметила женщина.