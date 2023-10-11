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Четыре игрока пропустят выездную серию минского «Динамо»

Четыре игрока пропустят выездную серию минского «Динамо»
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Минское «Динамо» отправилось на выездную серию матчей без четырёх хоккеистов, которые остались в столице Беларуси по медицинским показаниям, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Никита Жихарев, нападающие Александр Суворов, Иван Секерин и Никита Пышкайло. Жихарев в текущем сезоне провёл в КХЛ семь матчей за команду, Секерин — один, Пышкайло — 12, а Суворов пока не играл.

Минскому «Динамо» предстоят матчи против «Куньлунь Ред Стар» в Мытищах 11 октября, СКА в Санкт-Петербурге 13 октября и «Салавата Юлаева» в Уфе 15 октября.

Также клуб командировал нападающего Ярослава Михалёва и вратаря Тихона Чайку в клуб Молодёжной хоккейной лиги «Динамо-Шинник». Михалёв уже провёл в текущем сезоне два матча в МХЛ.

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