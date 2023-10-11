«Чикаго» выиграл у «Питтсбурга», отыгравшись со счёта 0:2. Бедард набрал первое очко в НХЛ
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Сегодня, 11 октября, «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграло «Питтсбург Пингвинз» в первом туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
В составе победителей отличились Райан Донато, Коул Гуттман, Джейсон Дикинсон и Ник Фолиньо.
За «Питтсбург» забивали Брайан Раст и Синди Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин голевыми нейсвиями не отметился.
В следующем туре «Пингвинз» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», а «Чикаго» проведёт игру с «Бостон Брюинз».
В первый игровой день НХЛ также состоится ещё один матч — «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2023, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Раст (Летанг, Эллер) – 07:04 2:0 Кросби (Гюнцель, Петтерссон) – 31:56 2:1 Донато (Власик, Бедард) – 35:37 2:2 Гуттман (Джонс, Атанасиу) – 50:05 2:3 Дикинсон (Перри, Фолиньо) – 55:27 2:4 Фолиньо (Перри, Дикинсон) – 58:33
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