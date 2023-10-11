«Чикаго» выиграл у «Питтсбурга», отыгравшись со счёта 0:2. Бедард набрал первое очко в НХЛ

Сегодня, 11 октября, «Чикаго Блэкхоукс» в гостях обыграло «Питтсбург Пингвинз» в первом туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).

В составе победителей отличились Райан Донато, Коул Гуттман, Джейсон Дикинсон и Ник Фолиньо.

За «Питтсбург» забивали Брайан Раст и Синди Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин голевыми нейсвиями не отметился.

В следующем туре «Пингвинз» сыграет в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», а «Чикаго» проведёт игру с «Бостон Брюинз».

В первый игровой день НХЛ также состоится ещё один матч — «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен».