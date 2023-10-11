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Два очка Гусева не спасли московское «Динамо» от поражения в матче с «Барысом»

Два очка Гусева не спасли московское «Динамо» от поражения в матче с «Барысом»
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В Астане завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Адиль Бекетаев с передач Романа Старченко и Самата Данияра открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Райли Барбер с передачи Понтуса Оберга вновь вывел астанинский клуб вперёд.

На 16-й минуте второго периода Никита Гусев с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Батырлана Муратова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Б
Динамо М
Москва
1:0 Бекетаев (Старченко, Данияр) – 03:48 (5x5)     1:1 Уил (Менелл, Гусев) – 07:31 (5x4)     2:1 Барбер (Оберг) – 09:27 (5x5)     2:2 Гусев (Мартынов, Миронов) – 35:42 (5x5)     3:2 Муратов – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Локомотивом». Московское «Динамо» отправится в Омск на игру с «Авангардом». Обе встречи пройдут 13 октября.

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