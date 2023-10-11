Два очка Гусева не спасли московское «Динамо» от поражения в матче с «Барысом»

В Астане завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Адиль Бекетаев с передач Романа Старченко и Самата Данияра открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Райли Барбер с передачи Понтуса Оберга вновь вывел астанинский клуб вперёд.

На 16-й минуте второго периода Никита Гусев с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Батырлана Муратова.

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В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Локомотивом». Московское «Динамо» отправится в Омск на игру с «Авангардом». Обе встречи пройдут 13 октября.