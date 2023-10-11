Два очка Гусева не спасли московское «Динамо» от поражения в матче с «Барысом»

В Астане завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Адиль Бекетаев с передач Романа Старченко и Самата Данияра открыл счёт в игре. На восьмой минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Райли Барбер с передачи Понтуса Оберга вновь вывел астанинский клуб вперёд.
На 16-й минуте второго периода Никита Гусев с передач Егора Мартынова и Андрея Миронова сделал счёт 2:2.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Победный бросок на счету Батырлана Муратова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Локомотивом». Московское «Динамо» отправится в Омск на игру с «Авангардом». Обе встречи пройдут 13 октября.
- 11 октября 2023
-
19:22
-
19:12
-
19:05
-
18:57
-
18:53
-
18:44
-
18:38
-
18:21
-
18:12
-
18:01
-
17:35
-
17:26
-
17:17
-
17:10
-
17:00
-
16:40
-
16:32
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20