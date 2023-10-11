Кудашов прокомментировал поражение московского «Динамо» от «Барыса»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итог проигранного матча с «Барысом» (2:3 Б).

«Игра равная была, поэтому и дошла до серии буллитов, а там уже «Барыс» лучше их исполнил. В большей части матча владели преимуществом, но реализация не позволила нам выиграть сегодня в основное время. Хочу выделить вратаря Паскуале, который здорово сегодня отыграл. Всегда, когда в команде происходит смена тренера, она играет с удвоенной энергией — именно так сегодня «Барыс» и выглядел.

Что происходит с результативностью динамовцев в последних матчах? Сегодня же было две. Бывает и такое — иногда много, иногда мало. Сейчас пока что так», — приводит слова Кудашова пресс-служба бело-голубых.

В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Локомотивом». Московское «Динамо» отправится в Омск на игру с «Авангардом». Обе встречи пройдут 13 октября.