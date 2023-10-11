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«Локомотив» в упорном матче победил СКА в Санкт-Петербурге

«Локомотив» в упорном матче победил СКА в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором СКА принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Иван Чехович с передачи Павла Красковского открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Даниил Тесанов с передач Максима Берёзкина и Александра Елесина упрочил преимущество гостей. Спустя две минуты Артём Земчёнок с передачи Алекса Гальченюка одну шайбу отыграл. Через 41 секунду Георгий Иванов с передач Дениса Алексеева и Александра Елесина сделал счёт 3:1.

На 10-й минуте третьего периода Борна Рендулич с передачи Михаила Воробьёва сократил отставание в счёте до минимума.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 октября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Чехович (Красковский) – 07:47 (5x5)     0:2 Тесанов (Берёзкин, Елесин) – 21:01 (5x5)     1:2 Земчёнок (Гальченюк) – 23:19 (5x5)     1:3 Иванов (Алексеев, Елесин) – 24:00 (5x5)     2:3 Рендулич (Воробьёв) – 49:56 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей встрече СКА дома сыграет с минским «Динамо». «Локомотив» отправится в гости к «Барысу» в Астану. Обе игры состоятся в пятницу, 13 октября.

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