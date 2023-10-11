Главный тренер «Витязя» Рябыкин: ребята ещё думают, кто куда должен бежать – это тяжело

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин подвёл итог встречи с «Нефтехимиком» (0:3).

«Интересный, очень быстрый матч получился. Мы чуть-чуть провалили начало, потом вроде вошли в игру, но невынужденные и грубые ошибки решили исход. Мы работаем над выходом из ситуации, у нас меняется тактика. Понятно, что ребятам очень тяжело, потому что много информации. Они ещё думают, кто куда должен бежать – это тяжело. Вдобавок не так много тренировочного процесса, потому что игры идут через день, сейчас у нас выездная серия. Стараемся всё равно доносить информацию. В первом периоде вроде бы хорошо играли в меньшинстве – бац, чуть ли не сами себе забили. Во втором периоде тоже… Тяжело.

Наша команда должна научиться не проигрывать сама себе. В атаке не хватило в первую очередь того, что мы плохо закрывали вратаря. Дали ему свободно смотреть, всё видеть. Сейчас хорошие вратари в хоккее, тяжело забивать, если ты его не закрываешь», — цитирует Рябыкина сайт КХЛ.

В следующей встрече «Нефтехимик» примет дома ХК «Сочи» 12 октября. «Витязь» отправился в гости к уфимскому «Салавату Юлаеву» 13 октября.