Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о поражении от «Локомотива»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3).

«Серьёзно готовились к игре, понимали, насколько организованный и структурный соперник приедет к нам, все моменты учли. В первом периоде где-то допустили ошибки — то, что мы просим, ребята не выполнили. Потом поговорили с ребятами в перерыве, и мы увидели ту команду, на которую мы рассчитываем. Была задача забить, допустили на пересменке ошибку, соперник играет на наших ошибках. Мы допустили три ошибки, разберём их.

По самоотдаче во втором и третьем периодах вопросов нет, могли вытащить игру, полностью контролировали ход игры, здорово играл вратарь. Мы играем с «Локомотивом» ещё четыре игры, нам такие игры нужны, в них команды развиваются. У нас ещё много травм, особенно у защитников, мы понимаем, что травмы — часть хоккея, у нас там переломы. Надеемся, что скоро вернётся Фальковский, есть хорошие новости по Педану», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.