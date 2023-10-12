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Леонтьев рассказал, что удалось сделать «Нефтехимику», чтобы сыграть «на ноль» с «Витязем»

Леонтьев рассказал, что удалось сделать «Нефтехимику», чтобы сыграть «на ноль» с «Витязем»
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:0).

«Ребят с победой. Болельщикам, которые пришли нас поддержать, тоже хочу сказать спасибо за поддержку и поздравить с победой. Филиппа Долганова хочется поздравить с первым «сухарём», здорово отыграл. Игроки ему помогали, блокировали броски. Большинство сыграло неплохо, моменты результативно реализовали голевые, пусть и не все. Мы эту победу долго праздновать не будем, завтра у нас снова поединок, впервые спаренные матчи для нас –такой календарь. Готовимся к следующему матчу.

Соколов подъедет 13 числа, у нас будет выезд в Москву, и он присоединится к команде. А Николаев уже в команде, тренируется. Как только наберёт форму, будет играть. Он долго не был в игре, посмотрим его состояние. У нас есть Тихомиров, Гарипов.

Белозёров раззабивался? Кто нацелен на ворота, кто стремится, бросает, лезет – тому сопутствует удача. У других звеньев тоже есть хорошие моменты для взятия ворот. Каждое звено должно не только обороняться, но и результативно завершать атаки. Ждём от других звеньев такой же результативности.

Что удалось сделать, чтобы сыграть «на ноль»? Отразить все броски. Вы же видите, что у нас ребята помогают вратарю, блокируют броски, расчищают видимость, чтобы ему было проще поймать. Всё это вместе привело к тому, что ворота остались в неприкосновенности. Такой, в принципе, каждый матч должен быть. Мы работаем над этим на каждой тренировке. Без взаимовыручки, взаимопомощи такого не бывает», — приводит слова Леонова официальный сайт КХЛ.

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