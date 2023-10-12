18-летний нападающий «Чикаго» Бедард забросил свою первую шайбу в НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются «Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играют на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Гости выигрывают со счётом 1:0.

На шестой минуте отличился нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Это первая заброшенная шайба 18-летнего форварда в Национальной хоккейной лиге. Его ассистентом выступил Тейлор Холл.

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Конор Бедард был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2023 года. В день 18-летия, 17 июля, он подписал с «Чикаго Блэкхоукс» трёхлетний контракт новичка.

Бедард дебютировал в НХЛ в прошлом матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2), он отдал голевую передачу и стал третьим самым молодым игроком (18 лет и 85 дней), который набирал очко в дебютной игре. Сам рекорд принадлежит финну Александру Баркову и канадцу Натану Маккиннону, в сезоне-2013/2014 они оба набрали первое очко в возрасте 18 лет и 31 дня.