Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Виннипег»

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Сегодня, 12 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (12:29, 59:52), Маккензи Уигар (17:50), Расмус Андерссон (33:49) и Элиас Линдхольм (58:29). Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу.

За «Виннипег» шайбы забросили Кайл Коннор (14:48), Алекс Иафалло (31:19) и Марк Шайфли (54:18).

В следующем туре 15 октября «Калгари» в гостях сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Виннипег» примет «Флоориду Пантерз».

После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Калолина». Западную возглавляет «Вегас Голден Найтс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь