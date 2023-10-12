Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Виннипег»

Сегодня, 12 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).
В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (12:29, 59:52), Маккензи Уигар (17:50), Расмус Андерссон (33:49) и Элиас Линдхольм (58:29). Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу.
За «Виннипег» шайбы забросили Кайл Коннор (14:48), Алекс Иафалло (31:19) и Марк Шайфли (54:18).
В следующем туре 15 октября «Калгари» в гостях сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Виннипег» примет «Флоориду Пантерз».
После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Калолина». Западную возглавляет «Вегас Голден Найтс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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