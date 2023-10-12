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Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Виннипег»

Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Виннипег»
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Сегодня, 12 октября, «Калгари Флэймз» на своей площадке обыграл «Виннипег Джетс» в 1-м туре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2023, четверг. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Манджапане (Ружичка, Ханифин) – 12:29 (pp)     1:1 Коннор (Сэмберг, Пионк) – 14:48     2:1 Уигар (Задоров, Дьюр) – 17:50     2:2 Иафалло (Демело, Лаури) – 31:19     3:2 Андерссон (Линдхольм) – 33:49 (sh)     3:3 Шайфли (Моррисси) – 54:18     4:3 Линдхольм (Манджапане, Юбердо) – 58:28     5:3 Манджапане – 59:53    

В составе «Калгари» заброшенными шайбами отметились Эндрю Манджапане (12:29, 59:52), Маккензи Уигар (17:50), Расмус Андерссон (33:49) и Элиас Линдхольм (58:29). Российский защитник Никита Задоров отдал голевую передачу.

За «Виннипег» шайбы забросили Кайл Коннор (14:48), Алекс Иафалло (31:19) и Марк Шайфли (54:18).

В следующем туре 15 октября «Калгари» в гостях сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Виннипег» примет «Флоориду Пантерз».

После 1-го тура в Восточной конференции лидирует «Калолина». Западную возглавляет «Вегас Голден Найтс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь

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