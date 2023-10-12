Дамир Жафяров попал в состав «Ак Барса» на гостевой матч с «Амуром»

Сегодня, 12 октября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» пройдёт очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом». Начало матча — в 12:00 мск.

Примечательно, что в состав «Ак Барса» на матч попал нападающий Дамир Жафяров, испытывающий серьёзные проблемы с адаптацией в казанском клубе. Этот матч станет для форварда лишь 11-м в текущем сезоне. За предыдущие 10 матчей Жафяров отметился одной заброшенной шайбой.

Партнёрами Жафярова по звену нападения в матче с «Амуром» заявлены форварды Кирилл Семёнов и Артём Галимов.

Фото: пресс-служба «Ак Барса»

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что московское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Ак Барса» Дамиру Жафярову.