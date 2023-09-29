«Ему не нравится, что происходит». Почему в «Ак Барсе» маринуют Жафярова?

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ форвард «Ак Барса» Дамир Жафяров провёл в составе казанцев лишь девять матчей, набрав один (1+0) балл за результативность при нулевом показателе полезности. Конечно, для нападающего это слабый результат. От Дамира, напомним, отказались в разгружавшем платёжку СКА. 1 июня 2023 года в результате обмена нападающий оказался в столице Татарстана.

При этом позднее в «Ак Барсе» переподписали соглашение с хоккеистом, так как у клуба тоже были проблемы с попаданием под потолок зарплат. Если изначально зарплата новичка была 80 млн рублей, то теперь составляет 60 млн. По нашей информации, 20 млн рублей убрали в бонусную часть.

«Возможно, ему необходимо больше времени, чтобы он мог сыграть так, как умеет играть», — говорил главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос про Дамира ещё 16 августа, во время предсезонных турниров.

При этом именно от Билялетдинова исходит нежелание тренерского штаба включать Дамира в заявку и предоставить хоккеисту шанс. Похоже, Зинэтула Хайдярович как тренер просто не подходит Жафярову и не видит его в нынешнем составе казанцев, либо же стороны не нашли общий язык. И это при том, что в лазарете у команды Галимов и Свечников. Однако топ-6 во главе с Радуловым выглядит грозно даже без них, а в низовые звенья ставить Жафярова нет смысла.

«Дамир пока не играет в свой хоккей и получает мало игрового времени, поэтому говорить о том, что у него не клеится игра, не считаю правильным. Его используют по-другому, но это дело тренерского штаба команды.

Был ли разговор про обмен? Мы с Дамиром постоянно общаемся, конечно, ему не нравится то, что происходит, но хоккеист всё понимает и сам от себя требует большего. Он говорит, что будет терпеть и ждать своего шанса. Жалоб нет ни со стороны игрока, ни со стороны клуба», — заявил мне агент хоккеиста Шуми Бабаев.

К слову, интерес к Жафярову проявляли другие команды. До перехода в Казань можно было рассмотреть варианты с «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом». Да, не всё зависело от игрока, но договориться со СКА представлялось возможным. В Омске и особенно в Уфе у Жафярова была бы шикарная возможность оказаться на лидирующих позициях, получать много игрового времени и застолбить за собой место в спецбригаде большинства, но выбор был сделан в пользу «Ак Барса». Этот вариант показался хоккеисту наиболее интересным и оптимальным. Это право Дамира, но удачи, как видим, переезд в Казань не принёс.

Дамир Жафяров Фото: ak-bars.ru

«Хочется помогать команде, иногда не получается, все пытаются это перевернуть. Все работают и не опускают руки, будем стараться продолжать играть хорошо. Любой балл на вес золота, поэтому всё идёт в копилочку, впереди много встреч», – заявил Дамир после вчерашнего проигранного казанцами матча в Нижнем Новгороде.

Кстати, именно в «Торпедо» Жафяров провёл свои лучшие годы в Континентальной лиге. И именно в Нижнем Новгороде стал звездой. Вот только статус звезды нужно постоянно подтверждать и день ото дня доказывать своё превосходство. В «Ак Барсе» при нынешнем положении дел поверить в такой расклад сложно. Как можно держать уровень, когда в тебя не верят и маринуют? Всё это значит, что хоккеисту нужно начинать подыскивать себе другие варианты для продолжения карьеры. Спрос на Жафярова в КХЛ есть, проблем с трудоустройством не будет.