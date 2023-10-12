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Россиянин вошёл в топ-10 легенд НХЛ, никогда не выигрывавших Кубок Стэнли, по версии THW

Россиянин вошёл в топ-10 легенд НХЛ, никогда не выигрывавших Кубок Стэнли, по версии THW
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Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 легенд НХЛ, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли.

В список вошёл легендарный нападающий «Ванкувер Кэнакс», «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре.

«За 12 сезонов в НХЛ команды Буре всего пять раз выходили в плей-офф. «Ванкувер» был в финале Кубка Стэнли в 1994 году, где Буре лидировал в плей-офф по голам и занял второе место по очкам.

Если бы не больное колено, вынудившее его завершить карьеру в возрасте 34 лет, Буре мог бы найти своё имя на Кубке Стэнли позже. Буре был известен своей потрясающей скоростью, и тем, что мог в одиночку создать опасный момент», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Брэд Парк (защитник);
2. Марсель Дионн (нападающий);
3. Жильбер Перро (нападающий);
4. Бёрье Сальминг (защитник);
5. Павел Буре (нападающий);
6. Петер Штястны (нападающий);
7. Хенрик Лундквист (вратарь);
8. Марк Хоу (защитник);
9. Адам Оутс (нападающий);
10. Дэррил Ситтлер (нападающий).

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