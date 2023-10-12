Россиянин вошёл в топ-10 легенд НХЛ, никогда не выигрывавших Кубок Стэнли, по версии THW

Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-10 легенд НХЛ, которые никогда не выигрывали Кубок Стэнли.

В список вошёл легендарный нападающий «Ванкувер Кэнакс», «Флориды Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Буре.

«За 12 сезонов в НХЛ команды Буре всего пять раз выходили в плей-офф. «Ванкувер» был в финале Кубка Стэнли в 1994 году, где Буре лидировал в плей-офф по голам и занял второе место по очкам.

Если бы не больное колено, вынудившее его завершить карьеру в возрасте 34 лет, Буре мог бы найти своё имя на Кубке Стэнли позже. Буре был известен своей потрясающей скоростью, и тем, что мог в одиночку создать опасный момент», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Брэд Парк (защитник);

2. Марсель Дионн (нападающий);

3. Жильбер Перро (нападающий);

4. Бёрье Сальминг (защитник);

5. Павел Буре (нападающий);

6. Петер Штястны (нападающий);

7. Хенрик Лундквист (вратарь);

8. Марк Хоу (защитник);

9. Адам Оутс (нападающий);

10. Дэррил Ситтлер (нападающий).