Не Овечкиным единым! НХЛ признала сразу семь россиян — но новый рейтинг лучших удивил

Перед стартом сезона ряд изданий составлял различные рейтинги. Очевидно, что самой популярной нишей были топы лучших игроков лиги на новый сезон. Официальный сайт НХЛ не обошёл эту возможность стороной и выкатил свой рейтинг из 50 лучших. В него попали сразу семь российских хоккеистов.

Какие места заняли наши ребята и почему им присвоили именно эти позиции? Приводим перевод разъяснений.

Весь топ-50:

Место Хоккеист Клуб 1. Коннор Макдэвид «Эдмонтон Ойлерз» 2. Натан Маккиннон «Колорадо Эвеланш» 3. Леон Драйзайтль «Эдмонтон Ойлерз» 4. Кейл Макар «Колорадо Эвеланш» 5. Давид Пастрняк «Бостон Брюинз» 6. Мэттью Ткачук «Флорида Пантерз» 7. Остон Мэттьюс «Торонто Мэйпл Лифс» 8. Никита Кучеров «Тампа-Бэй Лайтнинг» 9. Сидни Кросби «Питтсбург Пингвинз» 10. Микко Рантанен «Колорадо Эвеланш» 11. Джек Хьюз «Нью-Джерси Дэвилз» 12. Адам Фокс «Нью-Йорк Рейнжерс» 13. Джейсон Робертсон «Даллас Старз» 14. Андрей Василевский «Тампа-Бэй Лайтнинг» 15. Брейден Пойнт «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16. Митчелл Марнер «Торонто Мэйпл Лифс» 17. Кирилл Капризов «Миннесота Уайлд» 18. Игорь Шестёркин «Нью-Йорк Рейнжерс» 19. Миро Хейсканен «Даллас Старз» 20. Джек Айкел «Вегас Голден Найтс» 21. Илья Сорокин «Нью-Йорк Айлендерс» 22. Александр Барков «Флорида Пантерз» 23. Виктор Хедман «Тампа-Бэй Лайтнинг» 24. Роман Йози «Нэшвилл Предаторз» 25. Чарли Макэвой «Бостон Брюинз» 26. Элиас Петтерссон «Ванкувер Кэнакс» 27. Тейдж Томпсон «Баффало Сэйбрз» 28. Расмус Далин «Баффало Сэйбрз» 29. Эрик Карлссон «Питтсбург Пингвинз» 30. Александр Овечкин «Вашингтон Кэпиталз» 31. Мика Зибанеджад «Нью-Йорк Рейнжерс» 32. Артемий Панарин «Нью-Йорк Рейнжерс» 33. Брэд Маршан «Бостон Брюинз» 34. Стивен Стэмкос «Тампа-Бэй Лайтнинг» 35. Коннор Хеллебайк «Виннипег Джетс» 36. Роопе Хинц «Даллас Старз» 37. Алекс Пьетранджело «Вегас Голден Найтс» 38. Нико Хишир «Нью-Джерси Дэвилз» 39. Тим Штюцле «Оттава Сенаторз» 40. Юусе Сарос «Нэшвилл Предаторз» 41. Вильям Нюландер «Торонто Мэйпл Лифс» 42. Кайл Коннор «Виннипег Джетс» 43. Брэди Ткачук «Оттава Сенаторз» 44. Себастьян Ахо «Каролина Харрикейнз» 45. Куинн Хьюз «Ванкувер Кэнакс» 46. Линус Улльмарк «Бостон Брюинз» 47. Джейк Эттингер «Даллас Старз» 48. Райан Ньюджент-Хопкинс «Эдмонтон Ойлерз» 49. Джош Морисси «Виннипег Джетс» 50. Даги Хэмилтон «Нью-Джерси Дэвилз»

8. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Кучеров разделил третье место в гонке бомбардиров прошлого регулярного чемпионата НХЛ со 113 (30+83) очками в 82 матчах. Он показал свой второй лучший результат по количеству результативных передач и баллов в сезоне, будучи игроком «Лайтнинг», после 87 ассистов и 128 очков, которые он набрал в кампании-2018/2019. Он был четвёртым в НХЛ с 50 очками, набранными при игре в большинстве, что стало рекордом «Тампа-Бэй» за один сезон. 30-летний правый нападающий добрался до отметки в 100 баллов в третий раз за последние шесть сезонов, заняв третье место за этот период — после Коннора Макдэвида (пять) и Леона Драйзайтля (четыре), а его 495 очков являются пятым результатом среди всех игроков за это время, несмотря на травму бедра, которая не позволила ему сыграть в регулярном чемпионате – 2020/2021.

«Такой же мастеровитый, как и все остальные. У него есть пас и бросок. Я рад, что вы упомянули бросок, потому что мы так много внимания уделяем его видению площадки, способности сделать передачу так, чтобы другим игрокам, его товарищам по команде, было удобно её принять. Но его бросок — это просто лазер. Он абсолютно точно может полностью разорвать им [соперника]. Но он бросает нечасто — только тогда, когда это необходимо», — написал аналитик НХЛ Майк Джонсон.

Никита Кучеров Фото: AP/TASS

14. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В прошлом сезоне у Василевского было 34 победы, коэффициент надёжности 2,65, процент отражённых бросков 91,5 и четыре шат-аута в 60 матчах. В шестом сезоне подряд у него не меньше 30 побед. Он лидировал или делил лидерство в НХЛ по количеству побед в каждом из предыдущих пяти сезонов с 2017 по 2022 год. 29-летний хоккеист выиграл «Везина Трофи» в сезоне-2018/2019 и входил в пятёрку лучших по результатам голосования в пяти из последних шести сезонов. С сезона-2015/2016 он лидирует в НХЛ по количеству побед (256) и занимает третье место по количеству шат-аутов (31). Василевский помогал «Лайтнинг» выиграть Кубок Стэнли несколько сезонов подряд, проводя на льду каждую минуту в плей-офф 2020 и 2021 годов. Его 16 побед, показатель коэффициент надёжности 1,90, процент отражённых бросков 93,7 и пять шат-аутов в 23 матчах позволили выиграть «Конн Смайт Трофи» как MVP плей-офф в 2021 году.

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«Всё, чего он добился за свою карьеру, его габариты, конкурентоспособный характер, выносливость — всё это… Если вы спросите меня, кого я хотел бы поставить сегодня на матч, я бы выбрал Андрея Василевского. При этом, как и в случае с его товарищем по команде Виктором Хедманом, он недоволен своим выступлением в прошлом сезоне. Не могу дождаться, чтобы увидеть его в этом году», — написал аналитик НХЛ Майк Рапп.

Андрей Василевский Фото: AP/TASS

17. Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

Капризов возглавил гонку бомбардиров «Уайлд» с 75 (40+35) очками в 67 матчах и забил один гол в шести встречах плей-офф. 26-летний левый нападающий стал первым игроком «Уайлд», два сезона подряд доходившим до отметки в 40 голов; он установил рекорд «Миннесоты» по шайбам — 47 — в сезоне-2021/2022. Капризов, забивший 87 голов за последние два сезона, делит с Джейсоном Робертсоном из «Даллас Старз» восьмое место среди лучших снайперов НХЛ за этот период. Капризов, родившийся в Новокузнецке, в трёх сезонах набирал в среднем 1,15 очка за матч — он уступает только Евгению Малкину из «Питтсбург Пингвинз» (1,16) в истории НХЛ среди игроков, родившихся в России и сыгравших минимум 200 матчей.

«Этот парень особенный, и он был особенным с самого первого дня… Но давайте также констатируем очевидное. Он не играл с суперзвёздами, но набивает статистику суперзвёздными числами… Дело в том, что этот парень умеет обеспечивать себя самостоятельно, он самодостаточен. Он удерживает шайбу. Один из лучших в контроле шайбы, использовании своих перемещений на льду. У него шайбу не отобрать… Он может вести за собой команду, и мы видим, как он делает это в «Миннесоте», — приводит слова Раппа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

18. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Обладатель «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ и финалист «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги в сезоне-2021/2022, Шестёркин одержал 37 побед при коэффициенте надёжности 2,48, проценте отражённых бросков 91,6 и трёх шат-аутах в 58 матчах прошлого сезона. Его 73 победы — лучший результат за последние два чемпионата — наравне с показателями Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», а КН 2,29 и 92,5% отражённых бросков — вторые результаты в лиге (для вратарей, сыгравших минимум 10 матчей). У 27-летнего хоккеиста 99 побед при коэффициенте надёжности 2,37, проценте отражённых бросков 92,4 и 11 шат-аутах в 158 матчах регулярного чемпионата (153 в стартовом составе).

«Он очень дисциплинирован, адский атлет. Он конкурентоспособен. Я не знал, был ли это неудачный сезон в прошлом году. Он был так хорош, так динамичен в сезоне-2021/2022, выиграл «Везину». Что было дальше? Он всё ещё был очень, очень надёжным. Он абсолютный мастер, и я не думаю, что мы уже увидели предел его возможностей», — написал Рапп.

Игорь Шестёркин Фото: AP/TASS

21. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»

В прошлом сезоне у Сорокина была 31 победа при коэффициенте надёжности 2,34, проценте отражённых бросков 92,4 и лучшем в НХЛ показателем в шесть шат-аутов в 62 матчах (60 стартов). Он был третьим по проценту отражённых бросков, шестым по КН среди вратарей, сыгравших не менее 20 встреч, и разделил третье место по количеству сыгранных матчей. Сорокин сделал не менее 30 сейвов в 25 встречах и имел показатель в пять побед в семи матчах, когда совершал 40+ спасений. 28-летний хоккеист имеет показатели в 70 побед, 46 поражений и 18 проигрышей за пределами основного времени в 136 матчах с момента переезда в НХЛ в сезоне-2020/2021; его процент отражённых бросков за этот период составляет 92,4 — он уступает Линусу Улльмарку из «Брюинз» (92,6%). А его коэффициент надёжности 2,34 — третий в лиге (для вратарей, сыгравших не менее 50 матчей).

«[Айлендерс] не забивают много голов и не оказывают ему особой поддержки. Когда я смотрю на выступление этого парня, как он играет, я не уверен, что сейчас в НХЛ есть кто-то лучше него», — написал Рапп.

30. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»

Овечкин стал третьим игроком, забившим 800 голов, оформив хет-трик в матче с «Чикаго Блэкхоукс» 13 декабря, и обогнал Горди Хоу, выйдя на второе место в списке за всю историю, когда забросил свою 802-ю шайбу в матче с «Виннипег Джетс» 23 декабря. 38-летний левый нападающий забросил 42 шайбы в 73 матчах в прошлом сезоне, а за карьеру на его счету 822 гола, что на 72 меньше, чем рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894). 13-й сезон с 40 шайбами Овечкина — это рекорд лиги, Алекс обошёл Гретцки. Овечкин также стал лучшим бомбардиром «Кэпиталз» с 75 очками; это был 14-й раз за 18 сезонов в НХЛ, когда он стал лидером «Вашингтона» по результативности.

«Прошлый год был неудачным. Но он всё ещё забил чуть больше 40 голов. Теперь он приближается [к рекорду Гретцки]. Теперь он чувствует его запах… Когда вы даёте этому парню пространство, он наносит свой бросок или использует своё тело, я думаю, именно это делает его таким опасным», — написал Рапп.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

32. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Панарин стал лучшим в «Рейнджерс» по количеству очков, набрав 92 (29+63) балла в 82 матчах, а также отдал две результативные передачи в семи встречах плей-офф. 31-летний левый нападающий набрал не менее 90 очков в третий раз за четыре сезона в составе «Нью-Йорка». Его 341 очко (100 голов, 241 передача) является четвёртым результатом среди всех игроков с сезона-2019/2020 после показателей нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (478) и Леона Драйзайтля (432), а также форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (341).