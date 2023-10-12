Вайсфельд: можно пожелать, чтобы Овечкин побил рекорд НХЛ и этот ажиотаж закончился

Известный российский хоккейный эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал погоню капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

«Единственное, что можно пожелать ему, чтобы он побил рекорд НХЛ и быстрее этот ажиотаж закончился. Это событие мирового масштаба», — сказал Вайсфельд в интервью Vprognoze.ru.

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди Овечкина ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки (894) всего на 72 гола.