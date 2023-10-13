«Даллас» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис»

Сегодня, 13 октября, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).
В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Джейми Бенн (20:18), а победный буллит реализовал другой канадский нападающий Мэтт Дюшейн. В матче участвовал российский нападающий Евгений Дадонов, но результативными действиями не отметился.
За «Сент-Луис» единственную шайбу забросил защитник Тайлер Такер.
В следующем туре 18 октября «Даллас» сыграет в гостях с «Вегасом», а «Сент-Луис» примет «Сиэтл Кракен».
В Восточной конференции сейчас лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную конференцию возглавляет «Ванкувер Кэнакс».
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