«Даллас» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис»

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Сегодня, 13 октября, «Даллас Старз» на своей площадке обыграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0 – ОТ, 1:0 — Б).

В составе «Далласа» заброшенной шайбой отметился канадский нападающий Джейми Бенн (20:18), а победный буллит реализовал другой канадский нападающий Мэтт Дюшейн. В матче участвовал российский нападающий Евгений Дадонов, но результативными действиями не отметился.

За «Сент-Луис» единственную шайбу забросил защитник Тайлер Такер.

В следующем туре 18 октября «Даллас» сыграет в гостях с «Вегасом», а «Сент-Луис» примет «Сиэтл Кракен».

В Восточной конференции сейчас лидирует «Каролина Харрикейнз». Западную конференцию возглавляет «Ванкувер Кэнакс».