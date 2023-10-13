Агент Воронкова отреагировал на информацию о лишнем весе хоккеиста

Известный хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Дмитрия Воронкова, высказался об адаптации игрока в Северной Америке и ответил на вопрос о весе хоккеиста. По информации из клубного СМИ, вес россиянина составляет 108,8 кг, рост 1,96 метра.

«Были слухи, что Воронков приехал с лишним весом? Дима приехал с тем же весом, с каким играл в Казани, и показывал там результат. Нам не говорили заранее, с каким весом ему надо было приезжать. Воронков плотно готовился вместе с тренером Дмитрием Яшанькиным и Александром Радуловым. Он был в хорошей форме, но они, возможно, считают, что должен быть готов ещё лучше. У них есть определённые показатели в этой лиге, как я понимаю. Значит, будем привязываться к их нормативам.

Есть ли трудности в хоккейном плане у Дмитрия? Конечно, есть. Совсем другая игра, партнёры, он долго играл в «Ак Барсе», привык к КХЛ и ребятам. Так же как и Гальченюк в СКА — приехал и адаптируется, аналогично и Дима пытается в Америке. Есть языковой барьер, бытовые вещи. Думаю, всё будет нормально. По крайней мере, Воронков спокойно на всё смотрит. Как говорится: «Есть цель — не вижу препятствий», — цитирует агента Metaratings.ru.

Воронков принял участие в четырёх предсезонных матчах. Нападающий отметился в них одной результативной передачей. Решением руководства «Коламбуса» Воронков был отправлен в АХЛ.