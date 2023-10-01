Вес Воронкова — 108,8 кг. Только один форвард в прошлом сезоне НХЛ весил больше

«Коламбус Блю Джекетс» обновил вес и рост Дмитрия Воронкова, сообщает журналист Аарон Портцлайн в своём «твиттере». Его вес составляет 108,8 кг, рост 1,96 метра.

Как сообщает журналист, в прошлом сезоне только один нападающий весил больше — форвард «Детройт Ред Уингз» Элмер Седёрблом (111,6 кг).

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

В предсезонном матче с «Баффало Сэйбрз» (3:4) Воронков, толкнув вратаря, устроил массовую потасовку.