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Ротенберг: СКА прошёл самый сложный этап в истории клуба

Ротенберг: СКА прошёл самый сложный этап в истории клуба
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (3:2).

«Лучшим игроком стал Рендулич, а не Серебряков? Выбирали сами игроки, так решили. Есть решение команды. Если вы посмотрите наши игры, то практически во всех мы перебросали соперников в два-три раза, и это не показатель победы. Сильный соперник, был свежее нас из-за календаря, будет всё выравниваться. Мы прошли самый сложный этап в истории клуба: сыграли десять игр на выезде, включая Дальний Восток, включая шесть игр на выезде подряд, — такого у нас не было никогда.

В прошлом году мы играли три матча дома и на выезде при таком же количестве матчей. Я не понимаю, почему поменяли календарь, но это вопрос не к нам, а в лигу. Мы прошли этот этап, будет работать по нарастающей. Наши ребята сегодня вытащили матч за счёт силы воли, тем ценнее эта победа. Мы никуда не летим, восстановим силы, будем зализывать раны, у нас всё начинается, мы работаем единым кулаком», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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