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18-тысячная арена «Вашингтона» овациями встретила появление Овечкина на льду

18-тысячная арена «Вашингтона» овациями встретила появление Овечкина на льду
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз». К началу первого периода счёт 0:0. Для столичной команды этот матч — первый в сезоне.

18-тысячная домашняя арена «Вашингтона» овациями встретила появление капитана команды Александра Овечкина на льду.

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Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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