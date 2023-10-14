Овечкин вошёл в топ-110 за всю историю по количеству сезонов, проведённых в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Питтсбург Пингвинз». К началу первого периода счёт 0:0. Для столичной команды этот матч — первый в сезоне.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин начал свой 19-й сезон в лиге. Как отмечает официальный сайт НХЛ, капитан столичной команды вошёл в топ-110 хоккеистов за всю историю по количеству сыгранных в лиге сезонов. Овечкин расположился на 102-м месте по дополнительным показателям (чем больше матчей, тем ниже позиция). Ранее Александр занимал 162-ю строчку.

Отметим, что лидерами являются Крис Челиос и Горди Хоу, принявшие участие в 26 сезонах. Третий — Марк Мессье с 25 чемпионатами.