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«Это странно». Канадский форвард «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ

«Это странно». Канадский форвард «Авангарда» не поддержал натурализацию легионеров в КХЛ
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Форвард «Авангарда» Райан Спунер высказался о натурализации легионеров в КХЛ. Недавно гражданство России получили американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл и канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Это не то, что я бы сделал. У меня уже есть канадский паспорт. Это умное решение – сэкономить место для легионера таким образом. В Беларуси такое давно практикуют. Для меня это странно – ты получаешь паспорт, даже не зная местного языка. Но это однозначно позитивно влияет на команду», – цитирует Спунера Metaratings.

Спунер выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2019 года. На счету канадца 209 матчей в лиге и 177 (53+124) набранных очков. Хоккеист защищал цвета минского «Динамо», «Автомобилиста» и «Авангарда».

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