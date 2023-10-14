«Мне не подходят методы работы Квартальнова». Спунер о причине ухода из минского «Динамо»

Канадский нападающий Райан Спунер рассказал, что одной из причин того, что он не остался в минском «Динамо», стало назначение Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера белорусского клуба.

«Я мог бы остаться в Минске, но мне показалось, что настало время перемен. Я слышал смешанные отзывы о работе Квартальнова. Поговорил с ребятами, которые играли под его руководством — кому-то он не понравился, кто-то остался удовлетворён совместной работой.

В итоге я решил, что мне не подходят его методы работы. Точнее, мне это сказал мой товарищ. Он был доволен своим временем в команде Квартальнова, но сказал, что мне его подход к игре не подойдёт. В общем, меня это не заинтересовало», – цитирует Спунера Metaratings.

Квартальнов был назначен главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси в апреле 2023 года. Ранее он работал в «Северстали», «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».

Спунер выступал за минское «Динамо» с 2019-го по 2021-й и с 2022-го по 2023 год. В августе 2023 года Спунер подписал однолетний контракт с «Авангардом».