«Куньлунь» отыгрался с 0:2 в матче с «Нефтехимиком», но потерпел девятое поражение подряд

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).
На девятой минуте Владимир Брюквин вывел нижнекамцев вперёд. Через 40 секунд Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 15-й минуте Брэндон Ип отыграл один гол, забив в большинстве. На 22-й минуте Колин Кэмпбелл в меньшинстве сравнял счёт. На 34-й минуте Паркер Фу вывел китайскую команду вперёд. На 42-й минуте Владимир Брюквин с передачи Лукаша Клока оформил дубль, забив в меньшинстве.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Москве сыграет с ЦСКА. «Лада» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 16 октября.
- 14 октября 2023
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