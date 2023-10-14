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«Куньлунь» отыгрался с 0:2 в матче с «Нефтехимиком», но потерпел девятое поражение подряд

«Куньлунь» отыгрался с 0:2 в матче с «Нефтехимиком», но потерпел девятое поражение подряд
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Брюквин (Сидоров, Жукенов) – 08:56 (5x5)     0:2 Дергачёв (Белозёров) – 09:36 (5x4)     1:2 Ип (Фу, Лесли) – 14:48 (5x4)     2:2 Кэмпбелл (Рич) – 21:11 (4x5)     3:2 Фу (Фрэм, Оттенбрайт) – 33:32 (5x5)     3:3 Брюквин (Клок) – 41:19 (4x5)     3:4 Шафигуллин (Клок, Дергачёв) – 63:18 (3x3)    

На девятой минуте Владимир Брюквин вывел нижнекамцев вперёд. Через 40 секунд Александр Дергачёв с передачи Андрея Белозёрова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 15-й минуте Брэндон Ип отыграл один гол, забив в большинстве. На 22-й минуте Колин Кэмпбелл в меньшинстве сравнял счёт. На 34-й минуте Паркер Фу вывел китайскую команду вперёд. На 42-й минуте Владимир Брюквин с передачи Лукаша Клока оформил дубль, забив в меньшинстве.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Москве сыграет с ЦСКА. «Лада» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 16 октября.

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