The Athletic: Шестёркин будет претендовать ещё на одну «Везину», но в этот раз проиграет

Журналист The Athletic Артур Стэйпл сделал прогноз успехов российского вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в сезоне-2023/2024.

«Игорь Шестёркин займёт второе место в голосовании на «Везину Трофи».

Лавиолетт заставит «Рейнджерс» временами играть более агрессивно, особенно в своей зоне. Это может означать меньшую зависимость от Шестёркина, который за сезоном-2021/2022 с «Везиной» провёл очень хорошую кампанию-2022/2023, хотя и не соответствующую его высоким стандартам. Рассчитывайте на некоторое время для адаптации командной защиты и немного магии Шестёркина в первые два месяца сезона. Это значит, что он будет претендовать ещё на одну «Везину». На этот раз он проиграет — возможно, своему лучшему другу Илье Сорокину», — приводит слова Стэйпла The Athletic.