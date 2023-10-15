«Не думаю, что Капризова это волнует». Экс-капитан «Миннесоты» — о новом звании Кирилла

Бывший нападающий и капитан «Миннесоты Уайлд» Уэс Уолз поделился мнением о назначении российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова на роль альтернативного капитана команды.

«Если бы я каждый вечер выходил из туннеля на лёд с этим парнем, ему не нужно было бы говорить ни слова. Я был бы очень вдохновлён игрой с этим хоккеистом. Ему не нужна нашивка на джерси, чтобы люди поняли, что он лидер. Я играл с одними из лучших — Рэем Бурком и Стивом Айзерманом, — и они никогда не говорили много. Тебе не обязательно быть парнем, который всё время выступает перед командой в раздевалке.

Я не знаю, хочет ли он получить эту нашивку — не думаю, что его это действительно волнует. Он просто хочет забивать и побеждать. Это всё, что он хочет делать. Но он лидер, несмотря ни на что», — приводит слова Уолза The Athletic.