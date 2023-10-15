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«Детройт» обыграл «Тампу», забросив шесть шайб

«Детройт» обыграл «Тампу», забросив шесть шайб
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 6:4 (2:2, 2:1, 2:1).

Первый период закончился результативной ничьей — 2:2. В составе хозяев отличились Даниэль Спронг и Алекс Дебринкэт. За «Тампу» забили Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель. В начале второй двадцатиминутки Лукас Рэймонд вывел «Детройт» вперёд. Через восемь минут Стивен Стэмкос оформил дубль. На 36-й минуте Джей Ти Комфер забросил четвёртую шайбу хозяев. На 45-й минуте Алекс Дебринкэт оформил дубль. Через четыре минуты Виктор Хедман вновь сократил отставание «Тампы» до минимума. В концовке встречи в пустые ворота забросил Мориц Зайдер.

На счету российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова одна голевая передача.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
6 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Спронг (Дебринкэт) – 05:11     1:1 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 09:46     1:2 Хагель (Хедман) – 12:52     2:2 Дебринкэт (Гостисбер, Ларкин) – 14:35     3:2 Рэймонд – 22:01     3:3 Стэмкос (Хагель, Чирелли) – 30:53     4:3 Комфер (Зайдер, Копп) – 35:23     5:3 Дебринкэт (Ларкин) – 44:44     5:4 Хедман (Кучеров, Стэмкос) – 49:39 (pp)     6:4 Зайдер (Комфер) – 59:59    
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