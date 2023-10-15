«Детройт» обыграл «Тампу», забросив шесть шайб

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Детройт Ред Уингз» одержал победу со счётом 6:4 (2:2, 2:1, 2:1).
Первый период закончился результативной ничьей — 2:2. В составе хозяев отличились Даниэль Спронг и Алекс Дебринкэт. За «Тампу» забили Стивен Стэмкос и Брэндон Хагель. В начале второй двадцатиминутки Лукас Рэймонд вывел «Детройт» вперёд. Через восемь минут Стивен Стэмкос оформил дубль. На 36-й минуте Джей Ти Комфер забросил четвёртую шайбу хозяев. На 45-й минуте Алекс Дебринкэт оформил дубль. Через четыре минуты Виктор Хедман вновь сократил отставание «Тампы» до минимума. В концовке встречи в пустые ворота забросил Мориц Зайдер.
На счету российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова одна голевая передача.
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