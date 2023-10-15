Самсонов: Бедард доказал в первых играх сезона, что с ним нужно будет считаться

Бронзовый призёр Олимпийских игр, лучший новичок НХЛ сезона-1997/1998 Сергей Самсонов оценил игру первого номера прошедшего драфта НХЛ Коннора Бедарда в первых матчах нового сезона. 18-летний форвард в своих первых трёх матчах в НХЛ забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

«Однозначно он заметен и опасен, когда у него есть пространство. Центр первого звена в команде НХЛ — это немало ответственности, и, похоже, Коннору многому придётся учиться на лету. Я немного смотрел первую игру, когда он у Сидни Кросби не мог выиграть вбрасывание, и понятно, что против такого матёрого центрального, как Кросби, не будет легко. Это бросалось в глаза, но он однозначно талантлив, и у него будет в какой-то степени неровный сезон.

Возможно, у соперников получится под него подстраиваться, когда «Чикаго» будет играть на выезде. Но дома, когда он получает много времени на льду и первое большинство, я уверен, очки придут. Он доказал в первых играх, что с ним нужно будет считаться, и набранные очки помогут ему раскрепоститься», — цитирует Самсонова ТАСС.

Бедард является двукратным чемпионом мира среди молодёжных команд и чемпионом мира среди юниоров. Международная федерация хоккея признала его лучшим игроком прошедшего сезона.