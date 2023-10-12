Бедард забил свой первый гол! НХЛ уже отправила его в погоню за Гретцки

Дебют самого обсуждаемого и хайпового канадского новичка в НХЛ со времён Коннора Макдэвида получился не выдающимся, но хорошим. Коннор Бедард начал новую эру в истории «Чикаго» — вышел в центре первого звена, набрал своё первое очко (пусть и за вторую передачу), «Блэкхоукс» отыгрались с 0:2 и одолели «Питтсбург». Спустя сутки – уже новое непростое испытание. «Бостон» после рекордного сезона в этом году должен показать, как будет обходиться без завершивших карьеру Давида Крейчи и Патриса Бержерона.

Но у «Бостона» остался Давид Пастрняк, забросивший в прошлом году 61 шайбу. И обладатель «Везины» Линус Улльмарк. И Брэд Маршан – новый капитан «мишек». Перед матчем, когда его спросили, что он будет говорить 18-летнему вундеркинду, он ответил коротко: «Ничего. Он великолепный игрок. Такого парня не надо трогать».

Ну, это Маршан, конечно, слукавил. Он, самый ненавидимый игрок НХЛ, да оставит кого-то в покое, когда такое было? Наоборот, он представил Бедарду возможность на собственной шкуре в полной мере ощутить, каково это – играть против «Бостона» и быть на постоянном прицеле у соперника.

Но для начала юное дарование «Чикаго» оформил свой первый гол в НХЛ. Пальнул с острого угла, подхватил отскок, объехал за воротами и завёл шайбу по-бобровски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Это было классно. И большое облегчение. Очень хотелось забить как можно скорее, чтобы уже об этом не думать. Но это был очень крутой момент, и на крутой арене. Помню, как за воротами я уже понимал, что могу забить, и подумал: «Только не облажайся». А когда шайба зашла в сетку, очень обрадовался. Об этом моменте мечтают многие во всём мире, и мне повезло, что я получил такой шанс», – сказал после матча Бедард.

«Он начинает показывать, на что по-настоящему способен. Здорово, что он быстро забил свой первый гол, больше не надо об этом думать. И он не только забил, но и во многом вёл нашу игру в атаке. Приятно видеть, как он набирается уверенности в себе», – отметил нападающий «Чикаго» Ник Фолиньо.

Позже в трансляции к этому случаю приготовили графику с заголовком «В погоне за величием». С количеством голов за карьеру у Гретцки и Бедарда, 1 против 894. Стоп, а как же Овечкин? Пока капитан «Вашингтона», находящийся в 72 голах от рекорда, только готовиться вступить в сезон, ему уже нашли преемника! Шутки-шутками, но это ещё раз показывает, какой небывалый ажиотаж вызывает Бедард в Северной Америке.

НХЛ сразу отправила Бедарда в погоню за Гретцки Фото: Кадр из трансляции

Маршан, тем временем, «тепло» поприветствовал первый гол Бедарда, всячески мешая ему вернуться на свою скамейку, и едва не затащив его на скамейку «Бостона». Потом он же устроил первое удаление молодого нападающего в НХЛ. Бедард шёл «раскалывать» Маршана у борта, но тот увернулся, оставив новичка с двумя минутами, и пошёл дальше накручивать соперников.

ВИДЕО

К тому моменту «Бостон» уже успел отыграться, а во втором периоде и вовсе стал владеть преимуществом, которое, уже после завершения удаления Бедарда Давид Пастрняк реализовал в гол. В концовке третьего периода чешский снайпер забросил ещё одну, уже в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Привыкай, Коннор! НХЛ – жёсткая лига, чуть ослабишь хватку, и тебя съедят. «Бостон» оставил «Чикаго» не только с поражением, но и выбил партнёра Бедарда по звену Тейлора Холла на несколько недель (тот завершил матч после хита Брэндона Карло). При этом тренер «Бостона» остался не слишком доволен игрой своей команды: «Очень средненько, но это первый матч сезона. В прошлом году мы первый матч провели быстрее, сегодня мы играли недостаточно быстро».