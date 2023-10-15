Мэттьюс подарил клюшку мексиканскому ребёнку, мама хоккеиста родом из Мексики

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс после победного матча с «Миннесотой Уайлд» (7:4) подарил клюшку мексиканскому ребёнку.

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Мама хоккеиста родом из Мексики, нападающий летом проводит тренировки в этой стране. Мэттьюс владеет испанским языком.

В матче с «дикарями» Остон отметился хет-триком. Это его второй хет-трик подряд. Таким образом, Мэттьюс стал пятым игроком в истории НХЛ, начавшим сезон с 3+ шайбами в двух стартовых матчах. Если начинать отсчёт с сезона-1918/1919, то лишь капитану «Вашингтона» Александру Овечкину удалось добиться подобного результата. Россиянин начал сезон-2017/2018 с хет-трика и покера.

В следующем матче «Торонто Мэйпл Лифс» примет дома «Чикаго Блэкхоукс». Игра состоится на стадионе «Скотиабанк-Арена» 17 октября в 02:00 мск.