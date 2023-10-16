Михайлис: были прикольные эмоции от возвращения в Астану

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис рассказал о победе над «Барысом» (4:3 ОТ) и о возвращении в Астану.

«Было ли волнение перед игрой против родной команды? Нет, не было какого-то волнения. Были такие прикольные эмоции. Получал удовольствие от игры. Было очень важно победить, и здорово, что мы вырвали эту победу. Плохое начало, где-то мы не проснулись. Игра была ранняя. Хорошо, что нашли в себе силы, отыграли две шайбы. Плюс выстояли в самой концовке основного времени. В овертайме забили хороший гол.

Что подумал, когда соперник повёл со счётом 2:0? Ничего такого. Надо было просыпаться, наращивать темп, больше играть с шайбой, атаковать.

Что Андрей Разин говорил на лавке в этот момент? Попросил быстрее войти в игру, контролировать шайбу, дать больше агрессии на ворота. Самое главное — это держать шайбу», – сказал Михайлис в интервью Metaratings.ru.

«Металлург» победил во втором матче кряду и 17 октября встретится с «Автомобилистом».