«За шутку надо платить». Плющев — о действиях Хохлачёва в Хабаровске

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал действия нападающего «Амура» Александра Хохлачёва, который запрыгнул на машину жителя Хабаровска.

«Он назвал свои действия шуткой? За шутку надо платить. Любая шутка, которая идёт в нарушение закона, всегда чревата ответственностью. Думаю, что разберутся. Наверное, он компенсирует человеку и моральный, и материальный ущерб. Тогда, может, и не будет заводиться никаких дел — хотя здесь у КХЛ есть возможность проявить себя, а то они и так на многие вопросы не обращают внимания. Так что, конечно, надо разбираться. Просто так человеку не взбредёт в голову прогуляться по капоту чужой машины — значит, была на то причина», — сказал Плющев в интервью «Газете.ru».

Напомним, сегодня пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».