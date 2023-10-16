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Кожевников — о Хохлачёве: вспоминается случай с Кондратьевым, которого избили в Хабаровске

Кожевников — о Хохлачёве: вспоминается случай с Кондратьевым, которого избили в Хабаровске
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с нападающим «Амура» Александром Хохлачёвым, который внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине в Хабаровске, и сравнил инцидент с дракой хоккеиста Максима Кондратьева.

«Раньше хоккеисты тоже зарабатывали нормально. И чудили тоже, но далеко не все всё знали, это ведь сейчас всё сразу в Интернете, как в случае с Александром Хохлачёвым. Призовые были, зарплаты, конечно, не такие, как сейчас, но если ты был не в сборной, то получал под 200 рублей, а если в сборной, то совершенно другие деньги. Чудили, повторюсь, многие, но информации было мало. Разные инциденты случались. В «Амуре» уже не в первый раз подобные истории. Вспоминается случай с Максимом Кондратьевым, которого избили на парковке в Хабаровске», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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