Хохлачёв впервые высказался после скандального инцидента с прыжком на машину

Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв прокомментировал скандальный инцидент с прыжком на машину.

«Мой поступок получился дурацким. Безусловно, я повёл себя неправильно, чувствую себя виноватым, признаю это. Хотел бы извиниться за случившееся. Обещаю приносить пользу команде, выкладываться на льду, набирать очки и радовать наших хабаровских болельщиков», — сказал Хохлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Сегодня пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».