Дементьев оценил дебют и будущее в НХЛ российского защитника «Анахайма» Минтюкова

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением об успехе российского защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова. 19-летний хоккеист отметился первым голом в НХЛ во встрече с «Каролиной Харрикейнз».

«Анахайм» долгий период времени не драфтовал российских игроков. То, что в его составе появился Павел Минтюков, — это веяние времени. Спрос на российских игроков в НХЛ увеличивается, команда находится в стадии перестройки. Понятно, что «Дакс» нужно было драфтовать лучших хоккеистов. На тот момент выбор пал на Минтюкова, он как раз оказался в нужном месте. Рад за этого защитника: достаточно активный, агрессивный, с хорошим катанием. Думаю, что у этого молодого человека будет хорошее будущее в НХЛ в такой организации, как «Анахайм». Команда, повторюсь, в стадии перестройки, поэтому ставка идёт на молодых драфтованных игроков. Будем следить за Павлом, а через год в организации, возможно, появится ещё один российский хоккеист. Это вратарь Вячеслав Бутеец», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.