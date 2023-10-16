Редчайший русский гол «Анахайма»! 19-летний защитник-рекордсмен начал большой путь в НХЛ

К 13-й минуте матча «Анахайм» — «Каролина» «утки» вели на домашней площадке 2:0, а тут ещё и случилось редчайшее событие – гол россиянина за команду из Калифорнии. Джексон Лакомбе и Райан Строум вывели на пустые ворота защитника Павла Минтюкова, и тот не промахнулся, закрепив доминацию «Дакс» на старте игры третьей безответной шайбой.

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Эта шайба не стала в итоге победной, но именно она позволила «Анахайму» уверенно вести игру вплоть до третьего периода, когда у «Каролины» проснулось большинство. Но «утки» в результате выиграли, а прелесть шайбы Минтюкова в другом. Во-первых, это первая шайба 19-летнего хоккеиста в НХЛ. Во-вторых, гол россиянина, как уже было сказано – очень редкое событие для «Анахайма», где долгое время в принципе не играли наши соотечественники.

В прошлом сезоне три гола забил защитник Дмитрий Куликов. До этого в 2021 году за «Анахайм» забрасывал Александр Волков. А вот чтобы найти, кто последним из россиян забивал за «Дакс» до Волкова, пришлось копаться в архивах. Этим хоккеистом оказался Евгений Артюхин, забивший за «уток» четыре гола в далёком сезоне-2009/2010.

После этого было десятилетие спортивной «русофобии» в «Анахайме», но в новое время «утки» постепенно размораживают отношения с хоккеистами из нашей страны. Сейчас в их составе два российских защитника – Илья Любушкин и Павел Минтюков. Причём последний – топ-проспект франшизы и потенциально системообразующий игрок команды.

Павел Минтюков после выбора «Анахаймом» на драфте НХЛ Фото: Ryan Remiorz/AP/ТАСС

Итак, кто такой Минтюков? Павел родился в Москве в 2003 году, впервые пришёл заниматься хоккеем в школу ЦСКА, но в итоге воспитывался в «Динамо», в системе которого дошёл до клуба МХЛ. Дебюта в КХЛ Минтюков ждать не стал и в 17 лет уехал за океан, в лигу Онтарио. Из-за нахлынувшего ковида пропустил целый год, но остался в «Сагино» и следующий сезон провёл так, что «Анахайм» на драфте-2022 забрал россиянина своим первым пиком под общим 10-м номером. Статистика Минтюкова в OHL действительно была зубодробительной – 62 (17+45) очка в 67 матчах, а ведь он защитник.

Скауты сразу отметили бросок как главный плюс Минтюкова. Быстрая обработка шайбы, броски в касание, умение найти коридор для броска в том числе за счёт техники, финтов и катания – вот что подчёркивали аналитики среди достоинств россиянина.

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Тем не менее сразу после драфта в «Дакс» не решились пробовать Минтюкова в НХЛ, несмотря на статус ни на что пока не претендующей команды, где сам бог велел обкатывать молодых талантов. И прошлый сезон Павел вновь провёл в OHL, показав ещё более яростную статистику – 88 очков в 69 играх за «Сагино» и «Оттаву 67»! Это, кстати, стало рекордом для российских защитников в CHL – Минтюков значительно превзошёл результаты Андрея Шефера и Ивана Проворова.

Так что в этом сезоне у «Анахайма» уже не было выбора, да и не планировали «утки» сильно оттягивать дебют Павла в НХЛ. И вот Минтюков начал эту регулярку в топ-6 «Дакс», он получает около 18 минут за матч и уже забивает. Конечно, глупо рассчитывать, что в лучшей лиге мира россиянин будет показывать ту же статистику, что и в юниорской лиге, но русские голы «Анахайма» определённо должны перестать быть редкостью.