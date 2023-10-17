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«Прибережём позитивные слова на попозже». Тренер ЦСКА Фёдоров — о матче с «Куньлунем»

«Прибережём позитивные слова на попозже». Тренер ЦСКА Фёдоров — о матче с «Куньлунем»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (7:0).

«Команду с победой. Показали хорошее движение, всё логично, забили важные голы в важное время. Болельщиков с победой, спасибо за поддержку. Много можно сказать позитивных слов об игре, но мы думаем, что прибережём эти слова на попозже, потому что есть определенные задачи, которые мы должны выполнить. А так, очень хорошее впечатление оставила наша командная скорость, соответственно и результат. Не много мы дали сопернику места и времени, в основном контролировали шайбу, и это всё вылилось в правильный результат. Поэтому всех с победой.

Как будем готовиться к «Локомотиву»? Разберём определённые моменты сегодняшней игры. Банально будем готовиться, в штатном режиме. Посмотрим, как «Локомотив» идёт последние две игры, дадим необходимую информацию ребятам по сопернику, но не много. В основном будем концентрироваться на наших действиях и каких-то моментах», — приводит слова Фёдорова официальный сайт ЦСКА.

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