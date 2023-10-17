Игорь Шестёркин — первая звезда матча с «Аризоной»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов встречи. Первой звездой признан российский нападающий победителей Игорь Шестёркин, совершивший по ходу встречи 26 спасений. Второй звездой признан американский форвард «Рейнджерс» Винсент Трочек, в активе которого заброшенная шайба.

Третья звезда — ещё один американский нападающий хозяев Крис Крайдер, отличившийся по ходу матча заброшенной шайбой.

Таким образом, все трое лучших игрока — представители «Рейнджерс».