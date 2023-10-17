Спенсер Карбери одержал первую победу в НХЛ в качестве тренера

Сегодня, 17 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б).

Дня нового главного тренера «столичных» Спенсера Карбери эта победа стала первой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

41-летний специалист возглавил «Кэпиталз» в мая 2023 года. До этого Карбери работал Американской хоккейной лиге (АХЛ), где тренировал «Херши Беарс». в 2021 году он привел команду к Макгрегор Килпатрик Трофи, и выиграл Луи А. Р. Пьери Мемориал награду тренера года. Также Карбери был помощником главного тренера «Торонто Мейпл Лифс».

После двух игр «Вашингтон» занимает 12 место с 2 очками. Первый матч команда Карбери проиграла дома «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:4.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Оттава Сенаторз».