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Спенсер Карбери одержал первую победу в НХЛ в качестве тренера

Спенсер Карбери одержал первую победу в НХЛ в качестве тренера
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Сегодня, 17 октября, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз». Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б).

Дня нового главного тренера «столичных» Спенсера Карбери эта победа стала первой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

41-летний специалист возглавил «Кэпиталз» в мая 2023 года. До этого Карбери работал Американской хоккейной лиге (АХЛ), где тренировал «Херши Беарс». в 2021 году он привел команду к Макгрегор Килпатрик Трофи, и выиграл Луи А. Р. Пьери Мемориал награду тренера года. Также Карбери был помощником главного тренера «Торонто Мейпл Лифс».

После двух игр «Вашингтон» занимает 12 место с 2 очками. Первый матч команда Карбери проиграла дома «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:4.

Следующий матч «Вашингтон» сыграет в гостях с «Оттава Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ружичка (Ханифин, Дюбе) – 04:47     0:2 Дюбе (Ханифин, Ружичка) – 17:12 (pp)     1:2 Филлипс (Милано) – 26:50     2:2 Макмайкл (Филлипс, Карлсон) – 29:54     3:2 Кузнецов – 65:00    
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