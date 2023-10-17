Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв примет участие в матче «Трактором»

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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Амура» Александр Хохлачёв попадёт в заявку хабаровского клуба на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором».

Форвард дальневосточной команды сыграет с челябинцами.

Отметим, что сегодня, 17 октября, «Трактор» на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске сыграет с «Амуром». Старт встречи запланирован на 17:00 мск.

Напомним, Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».