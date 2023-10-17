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«Трактор» иронично обыграл скандальный инцидент с Хохлачёвым перед матчем с «Амуром»

«Трактор» иронично обыграл скандальный инцидент с Хохлачёвым перед матчем с «Амуром»
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«Трактор» в своём телеграм-канале анонсировал матч с «Амуром» забавным видео.

В ролике обыгрывается скандальный инцидент с нападающим хабаровского клуба Александром Хохлачёвым. Маскот «Трактора» Белый Медведь перед домашним стадионом команды «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске ночью запрыгивает на чей-то автомобиль. Съёмка ведётся с видеорегистратора.

Отметим, что встреча между «Трактором» и «Амуром» состоится сегодня, 17 октября, в Челябинске и начнётся в 17:00 мск.

Напомним, Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

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