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Карандин: поступок Хохлачёва — это клякса для «Амура», но главная проблема клуба не в нём

Карандин: поступок Хохлачёва — это клякса для «Амура», но главная проблема клуба не в нём
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Экс-глава региона «Сибирь — Дальний Восток», легендарный советский арбитр Юрий Карандин поделился мнением о скандальном инциденте с нападающим «Амура» Александром Хохлачёвым. Форвард хабаровчан после поражения в матче с «Ак Барсом» в Хабаровске прошёлся по крыше чужого автомобиля, инцидент был заснят на видеорегистратор. Кроме того, Карандин высказался о проблемах «Амура».

«По традиции внимательно слежу за Хабаровском, там хорошая школа, есть потенциал. При Вадиме Епанчинцеве он использовался, выстреливала молодёжь — и своя, и из аренды. Руководство края летом поверило в хоккей, выделило средства. За эти ресурсы были приобретены ветераны, но результат пока сомнительный. Как и селекция в целом.

Вот сейчас в прессе много обсуждают поступок Хохлачёва, это действительно клякса для «тигров». Но главная проблема клуба всё же не в Хохлачёве, а в несколько депрессивном, оборонительном стиле игры. И в отсутствие молодёжи. «Амур» чем-то начал напоминать «Адмирал»-2, ушли эмоции, задор. В прошлом году команда была с другим лицом, в регионе есть ностальгия по Епанчинцеву», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.

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