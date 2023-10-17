Отец Тарасенко оценил дебют Владимира за «Оттаву»

Андрей Тарасенко, отец нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко, поделился мнением о старте сезона своего сына. 31-летний форвард сыграл три встречи и записал на свой счёт гол и три ассиста. Тарасенко-старший высказался о задачах своего сына на сезон и о том, что нужно Владимиру. Кроме того, мужчина поделился мыслями о том, повлияли ли операции на игру хоккеиста.

«Я считаю, что он должен играть больше. Сейчас уже смысла нет обсуждать его переход: он нашёл свою команду, заключил контракт и готов отдавать ей все силы. Игроки тройки, в которой он выходит (Мэтью Жозеф и Ридли Грейг. — Прим. «Чемпионата»), стали намного больше понимать друг друга. Тем более в последнем матче они забили два гола, у него шайба и передача, поэтому потихоньку всё восстанавливается и будет хорошо.

Задачи всегда у него максимальные — приносить пользу команде своими результативными действиями на льду. Я думаю, что от него этого ждут, и тренерский штаб должен доверять ему, чтобы он набирал очки. И чтобы приносил пользу команде, он должен играть много, он не должен сидеть на лавке.

После операций его игра никак не изменилась. Мастерство никуда не денешь, а в плане психологии тут больше положительных моментов», — приводит слова Тарасенко-старшего ТАСС.