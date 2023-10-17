Экс-форвард московского «Динамо»: в Чечне хоккей серьёзно не развивается

Первый чеченский игрок в Континентальной хоккейной лиге, бывший нападающий московского «Динамо» Аслан Раисов рассказал о развитии хоккея на Кавказе.

«Интересен ли хоккей в Чечне? В нашем регионе бывает всплесками. Несколько лет назад хотели начать строительство ледового дворца, закладывали капсулу. Телевидение снимало передачу, были приглашены местные молодые хоккеисты, которые в будущем хотели стать профессиональными спортсменами — но, к сожалению, всё свелось на нет. Если не ошибаюсь, в этом месте запретили крупную стройку, потому что рядом водная акватория.

В Грозном был и есть тренировочный каток, раньше ребята занимались там. Многие, кто начал заниматься, разъехались по России и играют. С некоторыми семьями я на связи. А примерно полтора года назад на территории нефтяного института открыли небольшой дворец со всеми удобствами для проведения тренировок и сборов. Есть набор, и он будет продолжаться на постоянной основе. Приглашён тренер из Москвы, тренировки идут полным ходом! В это межсезонье уже прошли сборы для вратарей и полевых игроков — от самых маленьких до именитых хоккеистов!

И ещё плюс сборов в Чеченской Республике — можно культурную программу подготовить. Многие не были на моей родине — можно организовать большое количество интересных экскурсий по достопримечательностям. Есть все условия: где тренироваться, жить и проводить свой досуг. Пока хоккей в Чечне серьёзно не развивается, но я очень надеюсь, что всё впереди, и готов помогать всем, чем смогу», — сказал Раисов в интервью Legalbet.