Форвард «Сент-Луиса» Бучневич пропускает тренировку клуба

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич пропускает тренировку клуба. Об этом сообщает журналист Лу Корак в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, форвард получил травму верхней части тела в победном матче с «Сиэтлом» (2:1 Б). Россиянин неудачно ударился о борт после грубого толчка в спину от защитника «Сиэтла» Джейми Олексяка. Бучневич покинул площадку и не вернулся на лёд. Его игровое время в матче составило 5 минут и 27 секунд.

Бучневич в новом сезоне-2023/2024 НХЛ проводил лишь второй матч и ещё не набрал ни одного результативного балла.

В следующей встрече «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду примут «Аризону Койотс». Игра состоится в ночь на 20 октября и начнётся в 3:00 мск. «Блюзмены» после двух матчей набрали три очка и занимают пятое место в талице Запада.